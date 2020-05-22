2020-05-21T21:59:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Курске, последние новости на 22 мая 2020: медикам направили 8,8 млн рублей из регионального бюджета

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Курске на 22 мая 2020 года, самые важные события
Яна ШЕЛЕСТ
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От федерального центра область получила 256,9 млн рублейОт федерального центра область получила 256,9 млн рублейФото: Из архива "КП"
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Медицинским работникам, борющимся с коронавирусной инфекцией, из регионального бюджета направили 8,8 млн рублей. От федерального центра область получила 256,9 млн рублей. Из них за апрель медикам уже выплатили 103,3 млн.

По данным оперативного штаба на 7:30 21 мая, в Курской области всего зарегистрировано 2258 (+81) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией. Пациентов, находящихся на аппарате ИВЛ, на сегодняшний день в Курской области — 14 человек.

Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 21 мая 2020 года составило 744 человека. В том числе 76 пациентов выписались за последние сутки.

В Курске водителей маршруток проверяют на наличие масок. Всего за время проведения проверок составлено 10 протоколов, часть из них уже направлена в суд для вынесения решения о мере административного воздействия.

С понедельника, 25 мая, в Курской области будут брать «быстрые» тесты на коронавирус. Их можно сделать до полутора тысяч в день. Их будут брать в том числе и у медиков, отметили на совещании в администрации региона.

В социальных сетях опубликовано видеообращение медработников Хомутовской ЦРБ. Они отмечают, что не получили обещанные президентом выплаты. Это сотрудники амбулаторно-поликлинической помощи.

СК проводит доследственную проверку по факту возможной невыплаты денежных компенсаций медицинским работникам, задействованным в оказании помощи больным коронавирусом COVID-19.

В этом году в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса детская оздоровительная кампания начнется позже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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