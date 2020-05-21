21 Май 2020 2020-05-21T10:22:49+03:00

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Курске на 21 мая 2020 года

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Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 21 мая 2020 года составило 744 человека. В том числе 76 пациентов выписались за последние сутки.

По данным оперативного штаба на 7:30 21 мая, в Курской области всего зарегистрировано 2258 (+81) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией. Из них под медицинским наблюдением 1507 пациентов: 129 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 70 – на лечении в городском клиническом родильном доме; 89 – в Курской городской больнице №6; 1219 – находятся в домашних условиях, осуществляется необходимое медицинское наблюдение

ИСТОЧНИК KP.RU