"Масочный режим" в Курске по коронавирусу: оштрафовали десять водителей маршруток
В Курске водителей маршруток проверяют на наличие масок.
Сотрудники городского департамента пассажирского транспорта продолжают мониторинг соблюдения масочного режима водителями пассажирского транспорта.
- 20 мая в отношении лиц, допустивших нарушения, составлено четыре протокола об административном правонарушении. Всего за время проведения проверок составлено 10 протоколов, часть из них уже направлена в суд для вынесения решения о мере административного воздействия, - сказали в мэрии.
Несмотря на выявляемые нарушения, проверяющие отмечают повышение дисциплинированности водительского состава.
Тем не менее, контрольные мероприятия будут продолжены до полного снятия ограничительных мер.
ИСТОЧНИК KP.RU