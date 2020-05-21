"Масочный режим" в Курске по коронавирусу: оштрафовали десять водителей маршруток

21 Май 2020 2020-05-21T11:06:49+03:00

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В Курске водителей маршруток проверяют на наличие масок.

Сотрудники городского департамента пассажирского транспорта продолжают мониторинг соблюдения масочного режима водителями пассажирского транспорта.

- 20 мая в отношении лиц, допустивших нарушения, составлено четыре протокола об административном правонарушении. Всего за время проведения проверок составлено 10 протоколов, часть из них уже направлена в суд для вынесения решения о мере административного воздействия, - сказали в мэрии.

Несмотря на выявляемые нарушения, проверяющие отмечают повышение дисциплинированности водительского состава.

Тем не менее, контрольные мероприятия будут продолжены до полного снятия ограничительных мер.

ИСТОЧНИК KP.RU