Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: на ИВЛ находятся 14 человек

21 Май 2020 2020-05-21T12:10:34+03:00

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Пациентов, находящихся на аппарате ИВЛ, на сегодняшний день в Курской области — 14 человек, сообщили в администрации региона.

По коэффициенту распространения коронавируса и коечному фонду область еще не пришла к снятию ограничений. Однако резких подъемов заболевания в Курской области пока нет, это в частности связано с увеличением количества тестов, коечного фонда, работой с пациентами в стационарах, отметили на совещании в обладминистрации 21 мая.

Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 21 мая 2020 года составило 744 человека. В том числе 76 пациентов выписались за последние сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU