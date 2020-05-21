Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: после видеообращения в соцсетях медики получили выплаты

21 Май 2020 2020-05-21T13:06:55+03:00

Курская область из федерального бюджета получила 256,9 млн рублей на стимулирующие выплаты медработникам Фото: Из архива КП.

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В социальных сетях опубликовано видеообращение медработников Хомутовской ЦРБ. Они отмечают, что не получили обещанные президентом выплаты. Это сотрудники амбулаторно-поликлинической помощи.

Как сообщили в региональном комитете здравоохранения, стимулирующие выплаты, установленные постановлением Правительства РФ № 484, в настоящее время перечислены работникам медучреждений за помощь пациентам с подтвержденным диагнозом COVID-19 за апрель. В Хомутовской больнице деньги получил фельдшер скорой помощи.

Фиксированные президентские выплаты за май сотрудникам скорой помощи больницы будут произведены до конца месяца, если подтвердится факт оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19.

Участковые врачи и работники поликлиники получат доплаты, установленные постановлением Правительства РФ №415, которое предполагает выплаты за фактически отработанное время. Они также будут начислены до конца месяца. Выплаты осуществляются по данному постановлению в связи с тем, что заболевшие в Хомутовском районе находятся на амбулаторном лечении.

Ранее Курская область из федерального бюджета получила 256,9 млн рублей на стимулирующие выплаты медработникам. Из них 215,4 млн рублей – на финансовую поддержку работников здравоохранения, которые оказывают помощь пациентам с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Первоначально в документе выплаты предусматривались за фактически отработанное время. В новой редакции постановления Правительства РФ №484 фактор времени не учитывается, поэтому выплата будет единовременной, если сотрудник отработал в соответствии с установленным графиком независимо от количества смен или часов. Тем работникам, которые не получили выплату в полном объеме по данному постановлению, был сделан перерасчет.

ИСТОЧНИК KP.RU