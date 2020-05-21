Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: в регионе начнут делать "быстрые" тесты

21 Май 2020 2020-05-21T11:55:10+03:00

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Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу.

С понедельника, 25 мая, в Курской области будут брать «быстрые» тесты на коронавирус. Их можно сделать до полутора тысяч в день. Их будут брать в том числе и у медиков, отметили на совещании в администрации региона.

По данным оперативного штаба на 7:30 21 мая, в Курской области всего зарегистрировано 2258 (+81) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией. Из них под медицинским наблюдением 1507 пациентов: 129 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 70 – на лечении в городском клиническом родильном доме; 89 – в Курской городской больнице №6; 1219 – находятся в домашних условиях, осуществляется необходимое медицинское наблюдение

ИСТОЧНИК KP.RU