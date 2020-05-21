Число заболевших коронавирусом в Курске на 21 мая 2020 года составило 2258 человек

21 Май 2020 2020-05-21T10:12:16+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Курске на 21 мая 2020 года

Изменить размер текста: A A

По данным оперативного штаба на 7:30 21 мая, в Курской области всего зарегистрировано 2258 (+81) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из них под медицинским наблюдением 1507 пациентов: 129 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 70 – на лечении в городском клиническом родильном доме; 89 – в Курской городской больнице №6; 1219 – находятся в домашних условиях, осуществляется необходимое медицинское наблюдение. Всего выписано 744 (+76) пациентов.

По данным Управления Роспотребнадзора по Курской области, на сегодняшний день с подтверждённым диагнозом COVID-19 в Курской области скончались 7 человек.

В настоящее время на карантине в домашних условиях под медицинским наблюдением остаются 1610 человек. Снят карантин с 3633 человек. В медицинских организациях с признаками ОРВИ и пневмониями находятся 176 человек.

‍ По состоянию на 21 мая всего с нарастающим итогом проведено 39903 исследования материала на COVID-19, в том числе за 20 мая обследовано 1588 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU