В Курске СК начал проверку сообщений о невыплатах медикам

21 Май 2020 2020-05-21T13:07:47+03:00

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СК проводит доследственную проверку по факту возможной невыплаты денежных компенсаций медицинским работникам, задействованным в оказании помощи больным коронавирусом COVID-19.

В ходе мониторинга сети Интернет выявлена публикация одного из средств массовой информации о том, что большинству работникам нейрохирургического отделения ОБУЗ «Курская областная клиническая больница» не начислялись и не выплачивались стимулирующие выплаты за работу с коронавирусом.

Кроме того, Рыльским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области по материалам СМИ проводится доследственная проверка по факту полной невыплаты медицинским работникам ОБУЗ «Хомутовская центральная районная больница» стимулирующих выплат за помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией в апреле 2020 года.

В рамках доследственных проверок будут оценены доводы о неполучении денежных средств в полном объеме и порядке их начисления. Также в ходе проверки следствием будут приняты исчерпывающие меры по погашению задолженности.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в ведомстве.

Ранее КП сообщала, что в социальных сетях опубликовано видеообращение медработников Хомутовской ЦРБ. Они отмечают, что не получили обещанные президентом выплаты. Это сотрудники амбулаторно-поликлинической помощи.

Как сообщили в региональном комитете здравоохранения, стимулирующие выплаты, установленные постановлением Правительства РФ № 484, в настоящее время перечислены работникам медучреждений за помощь пациентам с подтвержденным диагнозом COVID-19 за апрель.

ИСТОЧНИК KP.RU