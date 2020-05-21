2020-05-21T18:40:22+03:00
Общество

В Курске планируют открыть 59 летних лагерей

Оздоровительная кампания стартует с 1 июля
Яна ШЕЛЕСТ
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Лагеря уже готовы к проверкам для получения допуска к работеЛагеря уже готовы к проверкам для получения допуска к работеФото: Яна ШЕЛЕСТ
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В этом году в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса детская оздоровительная кампания начнется позже. Планируется, что 1 июля откроются загородные лагеря, а 1 августа – дневные.

Окончательное решение будет принято с учетом эпидобстановки. Но лагеря уже готовы к проверкам для получения допуска к работе. Они оборудованы системами видеонаблюдения, кнопками экстренного вызова полиции, пожарной сигнализацией, к началу летней кампании будут взяты под охрану.

Планируется функционирование 56 лагерей с дневным пребыванием, двух загородных лагерей («Орленок» и детский центр им. У. Громовой) и одного лагеря труда и отдыха.

- Учитывая санитарно-эпидемиологическую обстановку, нам предстоит обеспечить лагеря бесконтактными термометрами, антисептиками, организовать безопасное пребывание детей и персонала, - отметил председатель комитета образования города Курска Сергей Белкин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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