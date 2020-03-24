Коронавирус в Курске, новости на 24 марта 2020-го: под наблюдением находятся 193 человека

24 Март 2020 2020-03-24T11:23:31+03:00

В областной инфекционной больнице им. Н.А. Семашко на обсервации находятся два человека Фото: Из архива "КП"

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Курске на утро 24 марта 2020 года

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По данным Роспотребнадзора, по состоянию на утро 24 марта в Курской области заболевших коронавирусом – нет. Под медицинским наблюдением находятся 193 человека; это прибывшие из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу и находящиеся в изоляции. Карантин снят с 91 человека.

В областной инфекционной больнице им. Н.А. Семашко на обсервации находятся два человека с подозрением на контакт с больным новой инфекцией, а также 21 человек с ОРВИ, которые приехали из-за границы. Курянам, нарушающим режим самоизоляции по коронавиурсу, грозит штраф.

Информация о курянах, которые прибыли из-за границы, поступает в полицию. Оформить больничный лист после возвращения из стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом, можно дистанционно.

Из-за угрозы коронавируса в области усилили дезинфекцию общественного транспорта. Школьники находятся на каникулах до 12 апреля. Студенты учатся дистанционно. В детских садах ввели свободное посещение.

Пожилым людям рекомендовано оставаться дома. Продукты и медикаменты пенсионеры, а также маломобильные граждане могут заказать на дом.

В Администрации города Курска до 12 апреля 2020 года с возможным продлением срока по результатам эпидемиологической обстановки приостановлен прием граждан.

Театры, музеи, филармония и многие другие учреждения культуры, закрывшиеся на временный карантин из-за угрозы распространения коронавируса, подготовили для своих посетителей онлайн-программы.

Власти из-за коронавируса окажут дополнительную поддержку малому бизнесу.

ИСТОЧНИК KP.RU