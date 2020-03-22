2020-03-22T09:35:23+03:00
Коронавирус Covid-19

В Курской области из-за угрозы коронавируса усилили дезинфекцию общественного транспорта

Салоны моют с хлоркой, а водителям и кондукторам в целях профилактики выдали маски
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото: https://vk.com/kurskadm (страница администрации Курской области)фото: https://vk.com/kurskadm (страница администрации Курской области)
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Меры санитарной обработки общественного транспорта усилии в Курской области. Все автопредприятия и частные перевозчики два раза в день проводят влажную уборку, а также регулярно проветривают салоны пассажирских автобусов. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

По их данным, утром весь транспорт выходит на маршрут чистым. После каждого рейса специальными средствами обрабатывают поручни, стекла, сиденья и кабину водителя. В конце смены проводят дезинфекцию подвижного состава. Водители и кондукторы при выпуске на линию и по окончании рабочей смены проходят тщательный медицинский осмотр, им обязательно измеряют температуру тела.

- Мы каждый день моем весь подвижной состав. После рекомендаций Роспотребнадзора усилили меры санитарной обработки: стали использовать хлорсодержащие препараты во время уборки салона, персонал оснастили моющими средствами, марлевыми повязками и антисептиками - рассказал генеральный директор МУП «Курскэлектротранс» Павел Панибратов.

Отметим, ежедневно в Курске на маршруты выходит более 600 единиц транспорта, в том числе около 30 трамваев, около 40 троллейбусов, почти 550 автобусов различной вместимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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