2020-03-24T10:09:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Из-за коронавируса курские учреждения культуры работают онлайн

Драматический театр провел прямой эфир с артистами
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Пока неизвестно, когда можно будет увидеть спектакли "вживую"Пока неизвестно, когда можно будет увидеть спектакли "вживую"Фото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

Театры, музеи, филармония и многие другие учреждения культуры, закрывшиеся на временный карантин из-за угрозы распространения коронавируса, подготовили для своих посетителей онлайн-программы.

Так, курский кинофонд ежедневно публикует подборки с кинолентами для просмотра дома, передачи об известных актерах и режиссерах, которые погружают в виртуальную атмосферу домашнего киноклуба.

Художник Олег Радин, пока выставки «Весна. Любовь. Мечты» и «Курск, далекий и близкий» временно недоступны, фотографирует картины и устраивает экспозиции прямо на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Областной драматический театр им. А.С.Пушкина провел прямой эфир с заслуженными артистами России Александром Швачуновым и Галиной Халецкой. Зрителям они ответили на самые разные вопросы: о сложностях актерской профессии, подготовке к спектаклям, спорте и любимых книгах актёрской семьи, о секретах молодости Галины Халецкой.

Ранее КП сообщала, что в Курской области пока нет заболевших коронавирусом.

В связи с коронавирусом пожилые куряне могут заказать продукты на дом. По телефону горячей линии: 8 (800) 200-34-11 - можно круглосуточно оставлять заявки волонтерам на покупку и доставку продуктов, медикаментов и товаров первой необходимости для пожилых и маломобильных курян.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Курске, новости на 24 марта 2020-го: под наблюдением находятся 153 человека
Из-за коронавируса курские учреждения культуры работают онлайн
Под Курском на пожаре погибла женщина
В Курске отремонтируют около 50 километров дорог
В Курске реконструируют мемориал
В Курской области отремонтируют более 200 общественных и дворовых территорий
Экосистема Сбербанка поможет скрасить досуг и поддержать бизнес
Курянину ограничили свободу за использование фальшивых водительских прав
В Курской области продавали поддельные полисы ОСАГО
Под Курском насмерть сбили пешехода
В Курской области из-за коронавируса малому бизнесу окажут допподдержку
В связи с коронавирусом пожилые куряне могут заказать продукты на дом
Курянка прикарманила бижутерию, решив, что это драгоценности
Молодая курянка украла у пенсионера 20 тысяч рублей
В Курске снесут аварийное здание за кинотеатром «Ассоль»
В Курске водителю, по вине которого пострадал пассажир такси, дали срок
В Курске вынесли приговор ремонтникам-мошенникам
Коронавирус в Курске, новости на 23 марта 2020 года: с наблюдения снят 81 человек
В Курске водитель «пазика» сбил пешехода и уехал
Роман Старовойт о коронавирусе в Курске: "В ДТП, от туберкулеза, пневмонии погибает больше людей"
В Курске пьяный водитель ВАЗа покалечил 52-летнего мужчину