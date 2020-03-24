Из-за коронавируса курские учреждения культуры работают онлайн

24 Март 2020 2020-03-24T10:09:45+03:00

Пока неизвестно, когда можно будет увидеть спектакли "вживую" Фото: Светлана ВОЛКОВА

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Театры, музеи, филармония и многие другие учреждения культуры, закрывшиеся на временный карантин из-за угрозы распространения коронавируса, подготовили для своих посетителей онлайн-программы.

Так, курский кинофонд ежедневно публикует подборки с кинолентами для просмотра дома, передачи об известных актерах и режиссерах, которые погружают в виртуальную атмосферу домашнего киноклуба.

Художник Олег Радин, пока выставки «Весна. Любовь. Мечты» и «Курск, далекий и близкий» временно недоступны, фотографирует картины и устраивает экспозиции прямо на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Областной драматический театр им. А.С.Пушкина провел прямой эфир с заслуженными артистами России Александром Швачуновым и Галиной Халецкой. Зрителям они ответили на самые разные вопросы: о сложностях актерской профессии, подготовке к спектаклям, спорте и любимых книгах актёрской семьи, о секретах молодости Галины Халецкой.

Ранее КП сообщала, что в Курской области пока нет заболевших коронавирусом.

В связи с коронавирусом пожилые куряне могут заказать продукты на дом. По телефону горячей линии: 8 (800) 200-34-11 - можно круглосуточно оставлять заявки волонтерам на покупку и доставку продуктов, медикаментов и товаров первой необходимости для пожилых и маломобильных курян.

ИСТОЧНИК KP.RU