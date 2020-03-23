В Курской области из-за коронавируса малому бизнесу окажут допподдержку

23 Март 2020 2020-03-23T16:10:19+03:00

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Изменен ряд условий предоставления микрозаймов малым и средним предпринимателям.

В частности, срок предоставления микрозаймов для программ «Фермер», «Оборот» увеличен до трех лет, но под залог недвижимого имущества. Увеличена отсрочка платежа по основному долгу на полгода (это касается всех программ микрофинансирования). Кроме того, срок предоставления отчетности о целевом расходовании средств составляет не более 120 дней, сообщили в администрации региона.

Центр «Мой бизнес» принимает обращения по любым, в том числе острым, вопросам. Телефон горячей линии: 8-800-201-33-77, работает сайт cpp46.ru, где также можно ознакомиться с услугами государственной микрофинансовой организации.

Ранее КП сообщала, что в Курской области пока нет заболевших коронавирусом.

В связи с коронавирусом пожилые куряне могут заказать продукты на дом. По телефону горячей линии: 8 (800) 200-34-11 - можно круглосуточно оставлять заявки волонтерам на покупку и доставку продуктов, медикаментов и товаров первой необходимости для пожилых и маломобильных курян.

ИСТОЧНИК KP.RU