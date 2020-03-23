В Курской области открыли горячую линию по вопросам дистанционной выдачи больничных

23 Март 2020 2020-03-23T11:10:41+03:00

Задать свои вопросы вы можете по телефону: 8(4712) 51-04-70

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В комитете здравоохранения Курской области открыта горячая линия по вопросам централизованного обеспечения дистанционной выдачи и оформления электронных листков нетрудоспособности. Задать свои вопросы вы можете по телефону: 8(4712) 51-04-70, с понедельника по пятницу с 8:00 до 19:00, в субботу и воскресенье с 9:00 до 16:00.

Ответы на вопросы о коронавирусе можно получить по телефонам:

– Управления Роспотребнадзора по Курской области: 8(4712) 58-71-86 (понедельник - пятница с 9:00 до 18:00 с перерывом с 13:00 до 13:45);

– горячих линий областной клинической инфекционной больницы им. Н.А. Семашко: 8-920-727-06-89 (круглосуточно);

– комитета здравоохранения региона: 8(4712) 70-05-68 (понедельник - пятница с 9:00 до 19:00).

Как «КП» сообщала ранее, оформить больничный лист после возвращения из стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом, можно дистанционно.

— Достаточно подать заявление на сайте Фонда социального страхования и представить фото документов, подтверждающих выезд. Заявление на оформление больничного можно подать как на себя, так и на совместно проживающих работающих граждан, - пояснили в ФСС.

ИСТОЧНИК KP.RU