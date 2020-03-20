Карантин в Курске из-за короновируса: ФСС разъяснил, как получить больничный дистанционно

20 Март 2020 2020-03-20T17:44:36+03:00

С 20 марта такие бюллетени начнут выписывать всем, кто вернулся из стран, где есть случаи заболевания новым вирусом

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Оформить больничный лист после возвращения из стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом, можно дистанционно, разъяснили курянам.

- Достаточно подать заявление на сайте Фонда социального страхования и представить фото документов, подтверждающих выезд. Заявление на оформление больничного можно подать как на себя, так и на совместно проживающих работающих граждан. Новый порядок начнет действовать с 20 марта, - пояснили в ФСС.

Больничный, выданный в связи с карантином, будет оплачиваться частями. Вопреки стандартной практике, когда гражданин получает оплату после закрытия больничного, первая выплата поступит после семи календарных (пяти рабочих) дней нахождения на больничном, вторая – после закрытия листка нетрудоспособности.

Возможность получить больничный дистанционно реализована впервые. Это необходимо для того, чтобы избежать контактов с потенциальными носителями вируса. Новый порядок удобнее и для работодателя. Больничный лист по карантину сразу будет оплачиваться из средств Фонда социального страхования, то есть предприятию не придется даже на короткое время отвлекать собственные оборотные средства.

Электронный листок нетрудоспособности имеет такую же юридическую силу и функции, что и бумажный аналог.

ИСТОЧНИК KP.RU