2020-03-20T20:22:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Карантин в Курске из-за коронавируса: в детсадах ввели свободное посещение

Плату за пропуски во время карантина рекомендовано не взымать
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Детсады пока работают в обычном режимеДетсады пока работают в обычном режимеФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

В распоряжение губернатора Курской области «О введении режима повышенной готовности» 20 марта внесены изменения. Согласно подписанному Романом Старовойтом документу, детские сады переводятся в режим свободного посещения.

Главам муниципальных районов и городских округов (учредители образовательных организаций) рекомендовано не взимать оплату за детский сад, если ребенок не посещает его во время карантина.

Кроме того, в соответствии с распоряжением губернатора, работодателям Курской области необходимо принять меры в отношении работников, которые вернулись в Российскую Федерацию из-за рубежа. Таких сотрудников необходимо изолировать на 14 календарных дней, сказали в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Карантин в Курске из-за коронавируса: в детсадах ввели свободное посещение
Росгвардия обращает внимание курян на соблюдение правил охоты
В Курской области стартует «Георгиевский сбор»
Коронавирус в Курске: в обладминистрации приостановлен личный прием граждан
Курянин отдал мошеннику 261 тысячу рублей, надеясь купить дешево топливо
В Курске подростки за месяц совершили десяток автокраж
Карантин в Курске из-за короновируса: ФСС разъяснил, как получить больничный дистанционно
Курские волонтеры готовы оказать помощь в борьбе с коронавирусом
В Курской области посадят "Сад памяти"
В Курске демонтировали 80 рекламных конструкций
В Курске на Пучковке обустроят дополнительный переход
В Курской области клещи покусали 17 человек
В Курской области заболевших коронавирусной инфекцией не выявлено
Сбербанк открыл горячую линию по вопросам работы бизнеса в связи с коронавирусом
Курский подросток обокрал соседку
В Курской области отремонтируют мост
Курянин зарезал ножницами собутыльника и скрылся
В Курской области торговали липовыми водительскими удостоверениями
В Курске из-за коронавируса дезинфицируют общественный транспорт
Детские сады в Курске работают в штатном режиме
В Курске задержали трех граждан Таджикистана с наркотиками
Курская область заняла шестое место в экорейтинге
Житель Курска убил товарища одним ударом ножа
Курские таможенники обнаружили поддельные подшипники
В Курской области под наблюдением по коронавирусу находится 81 человек
В Курской области будут ловить пьяных водителей
Курянина будут судить за ДТП, в котором погиб ребенок
Курские дороги собираются ремонтировать по инновационным технологиям
В Курске круглосуточно работает "горячая линия" по коронавирусу