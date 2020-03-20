Карантин в Курске из-за коронавируса: в детсадах ввели свободное посещение

20 Март 2020 2020-03-20T20:22:07+03:00

Плату за пропуски во время карантина рекомендовано не взымать

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В распоряжение губернатора Курской области «О введении режима повышенной готовности» 20 марта внесены изменения. Согласно подписанному Романом Старовойтом документу, детские сады переводятся в режим свободного посещения.

Главам муниципальных районов и городских округов (учредители образовательных организаций) рекомендовано не взимать оплату за детский сад, если ребенок не посещает его во время карантина.

Кроме того, в соответствии с распоряжением губернатора, работодателям Курской области необходимо принять меры в отношении работников, которые вернулись в Российскую Федерацию из-за рубежа. Таких сотрудников необходимо изолировать на 14 календарных дней, сказали в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU