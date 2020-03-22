2020-03-22T09:58:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Курянам, нарушающим режим самоизоляции по коронавиурсу, грозит штраф

Следить за соблюдением изоляции будут полицейские
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Онлайн-конференция по ситуации с коронавирусом в Курской области прошла в Доме Советов. Как сообщили в обладмнистрации, в ней приняли участие представители всех профильных ведомств. Вместе специалисты постарались ответить на главные вопросы жителей региона.

Например: «Я приехал из-за границы, каковы мои действия?». В такой ситуации вам следует позвонить на горячую линию: 8(4712)-58-71-86 (Роспотребнадзор по Курской области), 8-920-727-06-89 (областная клиническая инфекционная больница им. Н.А. Семашко), сообщить о прибытии и оставить свои контакты. Если есть признаки ОРВИ - вызывайте врача на дом. Если чувствуете себя хорошо и симптомов болезни нет, просто оставайтесь на самоизоляции. Оформить больничный лист можно дистанционно. По вопросам их оформления надо обратиться на горячую линию областного комитета здравоохранения: 8(4712)-51-04-70 (понедельник - пятница с 8:00 до 19:00, суббота - воскресенье с 9:00 до 16:00).

Еще один важный вопрос: «Что будет, если человек нарушит режим самоизоляции?». Как пояснили специалисты, информация о курянах, которые прибыли из-за границы, поступает в полицию. Правоохранители должны следить за соблюдением режима изоляции. За его нарушение предусмотрена административная ответственность: для граждан - штраф от 500 до 1000 рублей, для должностных лиц – от 2000 до 4000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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