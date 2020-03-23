В связи с коронавирусом пожилые куряне могут заказать продукты на дом

23 Март 2020 2020-03-23T15:23:34+03:00

Продукты и медикаменты активисты регионального отделения ОНФ и «Волонтеры-медики» Фото: Из архива "КП"

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Общероссийский народный фронт совместно с партнерами запустил горячую линию для людей старше 60 лет, а также маломобильных граждан в связи с пандемией коронавируса COVID-2019.

По телефону горячей линии: 8 (800) 200-34-11 - можно круглосуточно оставлять заявки волонтерам на покупку и доставку продуктов, медикаментов и товаров первой необходимости для пожилых и маломобильных курян.

Телефон горячей линии комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области - 70-23-28, для жителей районов и городов Курской области - 8(4712) 70-23-28. В Курской области доставляют продукты и медикаменты активисты регионального отделения ОНФ и «Волонтеры-медики».

По состоянию на утро 23 марта в Курской области заболевших коронавирусной инфекцией не выявлено. Изолированы в медицинские учреждения с признаками ОРВИ 25 человек, прибывшие из-за границы. На самоизоляции находятся 206 человек. С наблюдения снят 81 человек.

Из-за угрозы коронавируса в области усилили дезинфекцию общественного транспорта. В детских садах ввели свободное посещение.

Информация о курянах, которые прибыли из-за границы, поступает в полицию. Оформить больничный лист после возвращения из стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом, можно дистанционно.

ИСТОЧНИК KP.RU