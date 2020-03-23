2020-03-23T13:18:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Курске, новости на 23 марта 2020 года: с наблюдения снят 81 человек

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Курске на утро 23 марта 2020 года
Яна ШЕЛЕСТ
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На самоизоляции находятся 206 человекНа самоизоляции находятся 206 человекФото: Из архива "КП"
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По состоянию на утро 23 марта в Курской области заболевших коронавирусной инфекцией – нет. Изолированы в медицинские учреждения с признаками ОРВИ 25 человек, прибывшие из-за границы.

У 24 из них – анализ на коронавирус отрицательный. Еще у одного, который поступил в последние сутки, анализ будет готов сегодня. На самоизоляции находятся 206 человек. С наблюдения снят 81 человек.

Как сообщалось ранее, мэр Курска Виктор Карамышев, недавно вернувшийся из Танзании, находится на карантине. На удаленную работу ушел и заместитель губернатора Юрий Князев, который приехал из ОАЭ.

Из-за угрозы коронавируса в области усилили дезинфекцию общественного транспорта. Салоны моют с хлоркой, а водителям и кондукторам в целях профилактики выдали маски.

В детских садах ввели свободное посещение. Главам муниципальных районов и городских округов рекомендовано не взимать оплату за детский сад, если ребенок не посещает его во время карантина.

Информация о курянах, которые прибыли из-за границы, поступает в полицию. Правоохранители следят за соблюдением режима изоляции. За его нарушение предусмотрен штраф.

Оформить больничный лист после возвращения из стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом, можно дистанционно. По вопросам дистанционной выдачи больничных работает горячая линия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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