Глава Курска Виктор Карамышев отправился на карантин по коронавирусу

Глава Курска Виктор Карамышев после отпуска отправился на двухнедельный карантин.

— 15 марта вернулся из краткосрочного отпуска, был в Танзании. Эта страна не вошла в список не рекомендуемых стран для посещения из-за коронавируса, - сообщил Виктор Николаевич на своей страничке в соцсетях.

У мэра нет никаких симптомов заболевания, но в связи с постановлением главного санитарного врача России, он ушел на самоизоляцию, и находится дома.

— Так как я общаюсь с большим количеством людей, считаю нельзя подвергать их здоровье опасности. Чувствую себя отлично, соблюдаю все необходимые меры профилактики, - пишет Глава города.

Виктор Николаевич работает дистанционно. Всем курянам желает здоровья и рекомендует в случае недомогания незамедлительно обращаться к врачу.

Роспотребнадзор о коронавирусе в Курской области: по состоянию на 20 марта под медицинским наблюдением находятся 113 человек, двое из них – в Семашко.

Согласно подписанному Романом Старовойтом документу, детские сады переводятся в режим свободного посещения. Главам муниципальных районов и городских округов (учредители образовательных организаций) рекомендовано не взимать оплату за детский сад, если ребенок не посещает его во время карантина.