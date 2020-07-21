Коронавирус в Курске, последние новости на 21 июля 2020: возобновляется плановый прием пациентов

В Курской области возобновляется плановый прием пациентов в медучреждениях. К обычному режиму работы вернулась областная больница, на очереди – городской клинический роддом, затем хирургический корпус БСМП.

С 20 июля начнут работать детские ортодонты. С 27 июля возобновится плановый консультативный осмотр врачами-специалистами лиц, страдающих хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами и состоящих на диспансерном наблюдении. Также в поликлиниках будет возобновлена работа дневных стационаров.

Число заболевших коронавирусом в Курске на 20 июля 2020 года составило 5893 человек. В том числе за последние сутки диагноз подтвердился у 32 курян.

Лечение проходят 1418 пациентов. Всего выписали 4430 человек, в том числе троих - за последние сутки. Всего с начала пандемии в регионе умерло от коронавируса 49 человек.

Инфографика Яндекс.КоронавирусФото: Из открытых источников

С 20 июля в Курской области можно ходить на экскурсии, читать книги и смотреть фильмы. Учреждения культуры постепенно возвращаются в привычный ритм работы.

Работают как частные, так и муниципальные кинозалы. Однако действовать они будут при строгом соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора.

По распоряжению администрации Курска № 153-ра от 17 июля 2020 года личный прием курян в мэрии приостановлен до 2 августа 2020 года.

Стартует новый сезон проекта «Открытый экран». Это показы фильмов и концерты артистов филармонии на свежем воздухе.

Возобновил свою работу выставочный центр «Курск – Город воинской славы». Предельное число посетителей в группе - не более пяти человек.

Курским медработникам, работающим с коронавирусом, выплатили 750 млн рублей. В комитете здравоохранения Курской области работает горячая линия по вопросам стимулирующих выплат.

С 14 июля в Курской области открылись все детские сады. Их наполняемость составила 50%. Полностью дошкольные учреждения откроют только на третьем этапе ослабления ограничений.

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