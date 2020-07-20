В Курскую область возвращается "Открытый экран"

20 Июль 2020 2020-07-20T11:40:30+03:00

Первый сеанс пройдет уже 21 июля

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Комитет по культуре Курской области совместно с Курским кинофондом и государственной филармонией открывает новый сезон проекта «Открытый экран». Это показы фильмов и концерты артистов филармонии на свежем воздухе.

В июле пройдет 11 киносеансов под открытым небом. Первый - уже 21 июля в Конышевском районе, а в Курске показы запланированы на следующие выходные.

25 июля состоится кинопросмотр на проспекте Дериглазова. Начало в 20:00 на площади перед школой № 61. Первыми выступят артисты филармонии, а через полчаса покажут военную драму «Сестренка».

Следующий сеанс назначен на 26 июля. В 20:00 на площади перед ТРЦ «Манеж» можно будет посмотреть комедийную мелодраму «Марафон желаний».

Организаторы рекомендуют зрителям смотреть кино в защитных масках. Рассадят посетителей в «шахматном» порядке. Если ухудшатся погодные условия, мероприятия перенесут в закрытые помещения.

Следите за новостями на сайте киновидеофонда.

ИСТОЧНИК KP.RU