2020-07-20T11:40:30+03:00
Звезды

В Курскую область возвращается "Открытый экран"

Первый сеанс пройдет уже 21 июля
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
Зрителей рассадят в шахматном порядкеЗрителей рассадят в шахматном порядкеФото: предоставлено пресс-службой
Изменить размер текста:

Комитет по культуре Курской области совместно с Курским кинофондом и государственной филармонией открывает новый сезон проекта «Открытый экран». Это показы фильмов и концерты артистов филармонии на свежем воздухе.

В июле пройдет 11 киносеансов под открытым небом. Первый - уже 21 июля в Конышевском районе, а в Курске показы запланированы на следующие выходные.

25 июля состоится кинопросмотр на проспекте Дериглазова. Начало в 20:00 на площади перед школой № 61. Первыми выступят артисты филармонии, а через полчаса покажут военную драму «Сестренка».

Следующий сеанс назначен на 26 июля. В 20:00 на площади перед ТРЦ «Манеж» можно будет посмотреть комедийную мелодраму «Марафон желаний».

Организаторы рекомендуют зрителям смотреть кино в защитных масках. Рассадят посетителей в «шахматном» порядке. Если ухудшатся погодные условия, мероприятия перенесут в закрытые помещения.

Следите за новостями на сайте киновидеофонда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Курянин убил жену ударом ножа
Курские полицейские доставили домой заблудившегося пенсионера
30 тысяч раз обратились куряне за помощью на прошлой неделе
В Курской области новорожденные получили более 4200 подарков
С 1 сентября в Курской области будут работать земские учителя
В Курске стартуют бесплатные занятия фитнесом для детей
В Курске из-под обрушившейся кровли спасатели извлекли человека
В Курске на «Стезевой Даче» утонул мужчина
"ПАТП города Курска" обязали вернуть автобусы и гаражи муниципалитету
В Курске ЕГЭ по китайскому языку сдает один выпускник
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: в мэрии личный прием приостановлен до 2 августа
Возобновил свою работу выставочный центр "Курск – Город воинской славы"
В Курске на "Приборе" сбили пенсионерку
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: открыты галереи и музеи
В Курскую область возвращается "Открытый экран"
В Курской области сделали более 13 тысяч тестов на антитела к ковид
Сервис Сбербанка поможет предпринимателям избежать блокировки счетов
Число заболевших коронавирусом в Курске на 20 июля 2020 года составило 5893 человек
Режим повышенной готовности по коронавирусу: в Курске открылись кинотеатры
Под Курском выясняют причину массового мора рыбы
С начала лета в водоемах Курской области погибли 17 человек
К 19 июля в Курской области заразились коронавирусом еще 33 человека
Железнодорожный округ Курска останется без горячей воды
В Курске закрасили надписи с рекламой наркотиков
Ночью в Курске горел дом
В курские больницы поступять два ангиографа
Коронавирусом заразились еще 29 курян
В Курске девочку, которой вонзился в ногу металлический прут, вызволили спасатели