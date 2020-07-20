Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: в мэрии личный прием приостановлен до 2 августа

20 Июль 2020 2020-07-20T13:12:46+03:00

Обратиться в мэрию пока можно только дистанционно Фото: Светлана ВОЛКОВА

Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу

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По распоряжению администрации Курска № 153-ра от 17 июля 2020 года личный прием курян в мэрии приостановлен до 2 августа 2020 года. Это не окончательный срок, его могут и продлить.

Сейчас куряне могут обратиться в администрацию города Курска следующими способами:

почтовым отправлением по адресу: 305000, г. Курск, ул. Ленина, 1, администрация города Курска;

через интернет-приемную на официальном сайте администрации города Курска https://kurskadmin.ru/content/internet-priemnaya

по электронной почте на E-mail администрации: gorod@kurskadmin.ru;

по телефонам: (4712) 55-47-90, 51-25-72;

опустив письменное обращение в ящик «для обращений граждан» на 1-ом этаже в здании Администрации города Курска (ул. Ленина, д.1).

ИСТОЧНИК KP.RU