2020-07-20T13:12:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: в мэрии личный прием приостановлен до 2 августа

Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу
Светлана ВОЛКОВА
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Обратиться в мэрию пока можно только дистанционноОбратиться в мэрию пока можно только дистанционноФото: Светлана ВОЛКОВА
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По распоряжению администрации Курска № 153-ра от 17 июля 2020 года личный прием курян в мэрии приостановлен до 2 августа 2020 года. Это не окончательный срок, его могут и продлить.

Сейчас куряне могут обратиться в администрацию города Курска следующими способами:

почтовым отправлением по адресу: 305000, г. Курск, ул. Ленина, 1, администрация города Курска;

через интернет-приемную на официальном сайте администрации города Курска https://kurskadmin.ru/content/internet-priemnaya

по электронной почте на E-mail администрации: gorod@kurskadmin.ru;

по телефонам: (4712) 55-47-90, 51-25-72;

опустив письменное обращение в ящик «для обращений граждан» на 1-ом этаже в здании Администрации города Курска (ул. Ленина, д.1).

ИСТОЧНИК KP.RU

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