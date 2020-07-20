Курским медработникам, работающим с коронавирусом, выплатили 750 млн рублей

20 Июль 2020 2020-07-20T21:46:49+03:00

Региональные выплаты медицинским работникам в июне составили 37,5 млн рублей Фото: Из архива "КП"

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Курской области на доплаты медицинским работникам направили порядка 666,7 миллиона рублей из федерального бюджета и 83,3 – из регионального. 248,8 млн рублей выделили региону по постановлению правительства № 415. Стимулирующие выплаты в июне получили 4266 сотрудников.

725,3 млн рублей в регион поступили по постановлению правительства № 484. Согласно документу финансовую поддержку получают работники здравоохранения, которые оказывают помощь пациентам с подтвержденным диагнозом COVID-19. В июне эти выплаты получил 3191 сотрудник.

Региональные выплаты медицинским работникам в июне составили 37,5 млн рублей. Их получили 3250 сотрудников.

В комитете здравоохранения Курской области работает горячая линия по вопросам стимулирующих выплат работникам медицинских учреждений, оказывающим помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией. Медики могут получить консультацию по телефону: +7(4712) 51-13-19.

ИСТОЧНИК KP.RU