20 Июль 2020 2020-07-20T23:02:30+03:00

Изменить размер текста: A A

С 14 июля в Курской области открылись все детские сады. Их наполняемость составила 50%. Полностью дошкольные учреждения откроют только на третьем этапе ослабления ограничений.

Чтобы привести ребенка в детский сад, родителям нужно в поликлинике взять стандартную справку, тест на COVID-19 ребенку сдавать не надо. Справок с места работы родителям брать тоже не нужно.

Все садики работают с соблюдением противоэпидемических мероприятий. Обращаться по всем вопросам можно с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 в областной и курский городской комитеты образования и науки по телефонам горячей линии: 8 (4712) 70-14-59, 8 (4712) 70-29-39.

ИСТОЧНИК KP.RU