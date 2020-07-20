20 Июль 2020 2020-07-20T10:08:25+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Курске на 20 июля 2020 года

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Число заболевших коронавирусом в Курске на 20 июля 2020 года составило 5893 человек. В том числе за последние сутки диагноз подтвердился у 32 курян.

Сейчас лечатся 1418 пациентов: 266 – в больницах, 1152 – дома. На ИВЛ находятся 15 человек. Всего выписано 4430 выздоровевших, в том числе трое - за последние сутки.

Всего с начала пандемии в регионе умерло от коронавируса 49 человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU