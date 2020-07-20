Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: открыты галереи и музеи

20 Июль 2020 2020-07-20T12:39:02+03:00

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Теперь ходить на экскурсии, читать книги и смотреть фильмы можно не только онлайн. Учреждения культуры постепенно возвращаются в привычный ритм работы. Правда, пока с соблюдением некоторых ограничений: помещения дезинфицируют, посетителей принимают только в защитных масках, а в читальные залы и на экскурсии рекомендуют записываться заранее.

Галерея имени Дейнеки работает в штатном режиме. Приходить на выставки можно с 10 до 17:30, касса открыта с 10:00 до 17:00.

Курская филармония начала новый сезон проекта «Музыка для всех». В прошлое воскресенье уже прошел первый концерт под открытым небом.

Музей археологии тоже возобновил работу в штатном режиме - с 9:30 до 17:00. Экскурсии проводятся для одиночных посетителей и небольших групп, поэтому лучше записаться заранее. До 24 августа, по субботам и воскресеньям посетить экскурсии можно в 11:00 и 14:00 по предварительной записи.

В библиотеке для слепых имени Алехина обслуживать посетителей будут по 20 - 30 минут. Перед посещением читального зала или отдела абонемента записывайтесь заранее.

Библиотека имени Асеева тоже уже открыта. Можно посетить читальный зал, абонемент продолжает работу в прежнем режиме.

Курский областной краеведческий музей и его филиалы возобновляют работу с экскурсионными группами. А с 25 июля возобновит прием групп Курский областной планетарий.

Начали работу курские кинотеатры.

Курский кинофонд и областная филармония открывает новый сезон показов фильмов на свежем воздухе - «Открытый экран».

ИСТОЧНИК KP.RU