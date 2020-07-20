Режим повышенной готовности по коронавирусу: в Курске открылись кинотеатры

20 Июль 2020 2020-07-20T10:00:31+03:00

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КП уже сообщала, что с 20 июля в Курске открываются кинотеатры. Мы решили выяснить, как будет работать синема и насколько безопасно посещение киносеансов.

В конце июня вице-премьер Дмитрий Чернышенко объявил о возможности открытия кинотеатров в России с 15 июля, однако, последнее слово оставили за главами регионов.

В Курской области датой открытия объявлен понедельник 20 июля. Представители крупных федеральных сетей начали готовиться заранее, чтобы обеспечить должный уровень безопасности к началу работы.

Руководитель отдела маркетинга сети кинотеатров «Люксор» Татаренок Анна говорит, что за ситуацией следили ежедневно и были готовы открыться оперативно:

- Понимаем, что первое время будет сложно, так как люди отвыкли от посещения развлекательных мест, кто-то ждет стабилизации эпидобстановки, да и кинопрокатные компании переживают не лучшие времена. Вместе с тем есть и позитивные прогнозы. Начиная с июня, мы получали большое количество сообщений с вопросами о старте работы кинотеатров. Значит, зрители уже соскучились по просмотру фильмов на большом экране. Первые две недели в репертуаре будут популярные фильмы «докарантинного» периода, такие как «Джентльмены», «Холоп»» или «Тролли. Мировой тур». А уже с 1 августа дистрибьютеры постепенно начнут представлять свои новые крупные проекты.

Чтобы начать работу, кинотеатрам необходимо было подготовить все условия, обеспечивающие безопасность посетителей. В кинотеатре «Люксор», в первую очередь, все сотрудники прошли тест на COVID-19. Без этой процедуры никто не может быть допущен к работе со зрителями. Во время перерыва в работе были продезинфицированы зрительные залы. Работа с гостями осуществляется только в защитных масках и перчатках. Поверхности в местах наибольшего скопления людей обрабатываются каждые полчаса. В фойе кинотеатра установлены дозаторы с антисептическим средством.

Самое главное, что теперь зрителям не придется беспокоиться о том, что рядом с ним кто-то сядет. При совершении покупки билетов, места на соседние кресла будут автоматически блокироваться, независимо от способа оплаты. Это означает, что безопасная дистанция гарантирована в зале.

ИСТОЧНИК KP.RU