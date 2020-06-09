Коронавирус в Курске, последние новости на 9 июня 2020 года: увеличено количество пригородного транспорта

В Курской области увеличили количество пассажирского транспорта на пригородных маршрутах. Перевозку пассажиров осуществляет 251 транспортная единица, что на 16% больше по сравнению с прошлой неделей.

Количество рейсов увеличено по межмуниципальным маршрутам в Курский, Кореневский, Железногорский, Курчатовский, Рыльский, Хомутовский, Фатежский, Щигровский, Льговский, Золотухинский, Октябрьский, Мантуровский районы.

С 15 июня планируется восстановление 74% маршрутов по расписаниям, действующим до введения режима повышенной готовности. В общественном транспорте водители и пассажиры должны соблюдать масочный режим.

Справочную информацию о графике движения транспорта можно получить в комитете транспорта и автомобильных дорог Курской области по телефонам: 51-23-90, 70-71-23, 52-00-85.

По данным оперативного штаба на 7:30 8 июня, в Курской области всего зарегистрировано 3 561 (+60) подтвержденный случай заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией. Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 8 июня 2020 года составило 1806 человек. В том числе за последние сутки выписан один пациент.

Коронавирусная инфекция подтвердилась у заместителя главы администрации города Курска Эдуарда Кудрявцева. У него легкая степень заболевания, которая позволяет ему находиться в домашних условиях, сообщили в мэрии.

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции предварительная дата начала купального сезона в Курске – 15 июня.

В апреле и мае в службу занятости обратились более 12,5 тысячи человек. Курян, потерявших работу в период ограничительных мероприятий, поддерживают на региональном и федеральном уровнях.

С начала апреля звено аэромобильной группировки ГУ МЧС России по Курской области проводит дезинфекцию парков, скверов, объектов социальной сферы и транспортной инфрастуктуры.