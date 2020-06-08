2020-06-08T11:57:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус подтвердился у вице-мэра Курска

В горадминистрации провели дезинфекцию
Светлана ВОЛКОВА
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Здание горадминистрации продезинфицировалиЗдание горадминистрации продезинфицировалиФото: Светлана ВОЛКОВА
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Коронавирусная инфекция подтвердилась у заместителя главы администрации города Курска Эдуарда Кудрявцева. У него легкая степень заболевания, которая позволяет ему находиться в домашних условиях, сообщили в мэрии.

В здании Администрации города проведены необходимые дезинфекционные мероприятия, определен круг контактных лиц для пресечения дальнейшего распространения инфекции.

По данным оперативного штаба на 7:30 8 июня, в Курской области всего зарегистрирован 3 561 (+60) подтвержденный случай заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Больше всего случаев выявлено в Курске - 1986. На втором месте - Железногорский район - 217 случаев. На третьем - Курский район - 188. Меньше всего зараженных зарегистрировано в Рыльском районе - 12 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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