Коронавирус подтвердился у вице-мэра Курска
Коронавирусная инфекция подтвердилась у заместителя главы администрации города Курска Эдуарда Кудрявцева. У него легкая степень заболевания, которая позволяет ему находиться в домашних условиях, сообщили в мэрии.
В здании Администрации города проведены необходимые дезинфекционные мероприятия, определен круг контактных лиц для пресечения дальнейшего распространения инфекции.
По данным оперативного штаба на 7:30 8 июня, в Курской области всего зарегистрирован 3 561 (+60) подтвержденный случай заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.
Больше всего случаев выявлено в Курске - 1986. На втором месте - Железногорский район - 217 случаев. На третьем - Курский район - 188. Меньше всего зараженных зарегистрировано в Рыльском районе - 12 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU