8 Июнь 2020 2020-06-08T10:06:26+03:00

За сутки выписан всего один человек Фото: Из архива КП.

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Курске на 8 июня 2020 года

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Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 8 июня 2020 года составило 1806 человек. В том числе за последние сутки выписан один пациент.

По данным оперативного штаба на 7:30 8 июня, в Курской области всего зарегистрировано 3 561 (+60) подтвержденный случай заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из них под медицинским наблюдением 1738 пациентов: 154 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 93 – в Курской городской больнице №6; 81 – на лечении в городском клиническом родильном доме; 41 – на лечении в Курской городской больнице скорой медицинской помощи; 9 – на лечении в Железногорской городской больнице № 1, 1360 – находятся в домашних условиях, осуществляется необходимое медицинское наблюдение

ИСТОЧНИК KP.RU