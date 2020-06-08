Названа предварительная дата начала купального сезона в Курске

8 Июнь 2020 2020-06-08T13:34:13+03:00

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В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции предварительная дата начала купального сезона в Курске – 15 июня. Несмотря на это многие куряне уже отдыхают у воды.

Между тем, работа по подготовке пляжей города в самом разгаре. Водолазы уже провели обследование дна в акваториях всех пляжей. Подрядная организация ООО «Энергострой», в соответствии с муниципальным контрактом, завершила очистку дна акватории и территорий пляжей от мусора и опасных предметов, сообщили в администрации региона.

Сейчас бригады заняты благоустройством береговой зоны – ведется покос травы, ремонтируются лавочки, беседки.

На базе Учебно-методического центра ГО и ЧС Курской области прошли подготовку будущие спасатели.

Уважаемые родители, сейчас, когда закончился учебный год и у детей много свободного времени, важно быть особенно внимательными! Не отпускайте их одних, без присмотра взрослых, на реки и озера. Объясните им правила безопасного поведения на берегу!

ИСТОЧНИК KP.RU