2020-06-08T13:34:13+03:00
Общество

Названа предварительная дата начала купального сезона в Курске

Работа по подготовке пляжей города в самом разгаре
Ольга ДАНИЛОВА
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Родителей просят проконтролировать детей на каникулахРодителей просят проконтролировать детей на каникулахФото: Светлана ВОЛКОВА
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В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции предварительная дата начала купального сезона в Курске – 15 июня. Несмотря на это многие куряне уже отдыхают у воды.

Между тем, работа по подготовке пляжей города в самом разгаре. Водолазы уже провели обследование дна в акваториях всех пляжей. Подрядная организация ООО «Энергострой», в соответствии с муниципальным контрактом, завершила очистку дна акватории и территорий пляжей от мусора и опасных предметов, сообщили в администрации региона.

Сейчас бригады заняты благоустройством береговой зоны – ведется покос травы, ремонтируются лавочки, беседки.

На базе Учебно-методического центра ГО и ЧС Курской области прошли подготовку будущие спасатели.

Уважаемые родители, сейчас, когда закончился учебный год и у детей много свободного времени, важно быть особенно внимательными! Не отпускайте их одних, без присмотра взрослых, на реки и озера. Объясните им правила безопасного поведения на берегу!

ИСТОЧНИК KP.RU

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