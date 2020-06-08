В Курской области продолжается дезинфекция
Спасатели обработали около ста тысяч квадратных метров
Работа по дезинфекции продолжается
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С начала апреля звено аэромобильной группировки ГУ МЧС России по Курской области проводит дезинфекцию парков, скверов, объектов социальной сферы и транспортной инфрастуктуры.
В общей сложности спасатели продезинфицировали около 90 объектов. В среднем за один выезд они обеззараживают более тысячи квадратных метров.
Работа по дезинфекции продолжается. Главное управление МЧС России по Курской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной безопасности в условиях складывающейся эпидемиологической обстановки.
ИСТОЧНИК KP.RU