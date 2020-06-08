Число заболевших коронавирусом в Курске на 8 июня 2020 года составило 3561 человек

8 Июнь 2020 2020-06-08T10:02:07+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Курске на 8 июня 2020 года

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По данным оперативного штаба на 7:30 8 июня, в Курской области всего зарегистрировано 3 561 (+60) подтвержденный случай заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из них под медицинским наблюдением 1738 пациентов: 154 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 93 – в Курской городской больнице №6; 81 – на лечении в городском клиническом родильном доме; 41 – на лечении в Курской городской больнице скорой медицинской помощи; 9 – на лечении в Железногорской городской больнице № 1, 1360 – находятся в домашних условиях, осуществляется необходимое медицинское наблюдение. Всего выписано 1806 (+1) пациентов.

На сегодняшний день скончались 17 человек, причина смерти - тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

В настоящее время на карантине в домашних условиях под медицинским наблюдением остаются 395 человек. Снят карантин с 6 268 человек. В медицинских организациях с признаками ОРВИ и пневмониями находятся 160 человек.

‍ По состоянию на 8 июня всего с нарастающим итогом проведено 67 465 исследований материала на COVID-19, в том числе за 7 июня обследовано 1 398 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU