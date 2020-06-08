2020-06-08T18:43:34+03:00
Общество

Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: в службу занятости обратилось более 12,5 тысячи курян

Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу
Яна ШЕЛЕСТ
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Потерявшим работу регион помогает организовать свое делоПотерявшим работу регион помогает организовать свое делоФото: Яна ШЕЛЕСТ
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На 1 июня численность безработных в Курской области превышает 12,9 тысячи человек. В апреле и мае в службу занятости обратилось более 12,5 тысячи желающих. Курян, потерявших работу в период ограничительных мероприятий, поддерживают на региональном и федеральном уровнях.

Оставшимся без работы с 1 марта 2020 года пособие по безработице в апреле-июне 2020 года устанавливается в размере 12 130 рублей. В Курской области такую поддержку получают 4 306 человек. Тем, кто потерял работу в этот период и имеет детей в возрасте до 18 лет, размер пособия увеличивается.

За каждого ребенка одному из родителей (усыновителей, опекунов попечителей) выдается 3000 рублей. Такое пособие выплачено на 2 294 ребенка 1 561 жителю области.

Потерявшим работу регион помогает организовать свое дело. Желающие могут получить единовременную выплату в 75 тысяч рублей на его открытие. Планируется, что ее размер будет увеличен до 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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