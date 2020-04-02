2020-04-02T21:43:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Профилактические меры в Курске от коронавируса: что будет сделано в городе и в какие сроки?

В рамках профилактических мер в Курске от коронавируса дезинфицируют транспорт и тротуары
Яна ШЕЛЕСТ
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Дезинфекции подвергаются детские площадкиДезинфекции подвергаются детские площадкиФото: Яна ШЕЛЕСТ
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В Курске и области принимают усиленные меры по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. Напоминаем, что по состоянию на 2 апреля в регионе зафиксировано трое заболевших коронавирусом и 51 человек находится в инфекционной больнице с признаками ОРВИ.

Губернатор ввел режим строгой самоизоляции, дома остаются не люди, входящие в группу риска, но и все остальные. Для работающих курян в ближайшие дни выдадут разрешения на передвижение. Количество пассажирского транспорта снижено на 70%, усилена его дезинфекция.

Коммунальщики работают в усиленном режиме. Дезинфекции подвергаются детские площадки, остановки, дворы и подъезды, контейнерные площадки и пешеходные переходы. Правда, далеко не везде еще прошла обработка - это касается и многоэтажек, и контейнерных площадок. Но чиновники обещают, что работа будет продолжена.

С 1 апреля временно приостановлено действие льготных социальных проездных. Из-за коронавируса сокращено количество авирейсов в Москву. Ресурсоснабжающим и управляющим компаниям рекомендовано не применять штрафные санкции в случае несвоевременной оплаты жителями области квитанций за услуги ЖКХ и капитальный ремонт.

Детские сады закрыты, работают дежурные группы. Школьники и студенты ушли на дистанционное обучение. Приостановлена регистрация браков. Закрыты торгово-развлекательные центры, салоны красоты, спортивные клубы и предприятия общепита.

С 3 апреля на время режима повышенной готовности для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции будет ограничен проезд через Курчатов и Железногорск: там находятся важные для региона предприятия – Курская АЭС и Михайловский ГОК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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