Всеобщий режим самоизоляции в Курске из-за коронавируса: приостановлено действие социальных проездных
Для профилактики распространения коронавирусной инфекции, защиты здоровья и безопасности граждан с 1 апреля в Курской области временно приостановлено действие льготных социальных проездных.
Ограничения распространяются на все виды муниципального и межмуниципального общественного транспорта, включая автобусы, троллейбусы и трамваи. Пассажиры пригородных поездов могут пользоваться имеющимися льготами без изменений.
Сроки действия за неиспользованный период оплаченных льготных проездных билетов продлят после прекращения режима повышенной готовности, сказали в администрации региона.
Во время поездок в общественном транспорте куряне обязаны соблюдать социальную дистанцию не менее полутора метра; исключение — поездки на такси.
Напомним, в Курской области зарегистрировано трое больных коронавирусной инфекцией. В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки глава региона Роман Старовойт ввел режим строгой самоизоляции.
ИСТОЧНИК KP.RU