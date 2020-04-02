Всеобщий режим самоизоляции в Курске из-за коронавируса: приостановлено действие социальных проездных

2 Апр 2020 2020-04-02T09:01:16+03:00

В общественном транспорте нужно соблюдать дистанцию Фото: Светлана ВОЛКОВА

Пассажиры пригородных поездов могут пользоваться льготами без изменений

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Для профилактики распространения коронавирусной инфекции, защиты здоровья и безопасности граждан с 1 апреля в Курской области временно приостановлено действие льготных социальных проездных.

Ограничения распространяются на все виды муниципального и межмуниципального общественного транспорта, включая автобусы, троллейбусы и трамваи. Пассажиры пригородных поездов могут пользоваться имеющимися льготами без изменений.

Сроки действия за неиспользованный период оплаченных льготных проездных билетов продлят после прекращения режима повышенной готовности, сказали в администрации региона.

Во время поездок в общественном транспорте куряне обязаны соблюдать социальную дистанцию не менее полутора метра; исключение — поездки на такси.

Напомним, в Курской области зарегистрировано трое больных коронавирусной инфекцией. В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки глава региона Роман Старовойт ввел режим строгой самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU