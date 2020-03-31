2020-03-31T13:31:37+03:00
Коронавирус Covid-19

В Курской области зарегистрированы три первых случая заражения коронавирусом

Трое первых заболевших коронавирусом в Курске находятся в больнице Семашко
Светлана ВОЛКОВА
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Тест на коронавирус больным проводили в МосквеТест на коронавирус больным проводили в МосквеФото: предоставлено пресс-службой
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Три первых случая заболевания коронавирусом в Курске зарегистрированы 31 марта. У всех троих пациентов состояние удовлетворительное. Их первичные анализы, согласно установленному порядку, для подтверждения были направлены в московскую лабораторию.

- Этих пациентов сразу же госпитализировали в Курскую областную инфекционную больницу имени Н.А. Семашко в соответствии с принципами работы в случае выявления коронавирусной инфекции. Очень важно отметить, что мы сразу же назначили им лечение, не дожидаясь подтверждения диагноза, - сказала заместитель губернатора Курской области Ирина Хмелевская.

Круг общения этих пациентов определен, эти люди находятся под медицинским наблюдением.

В регионе создан необходимый запас препаратов, которые рекомендованы для лечения новой коронавирусной инфекции. Постоянно продолжаются их закупки с учетом изменяющейся в стране эпидемиологической ситуации. На сегодняшний день в области имеется шестимесячный запас антибактериальных препаратов, сказали в администрации региона.

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки с коронавирусом в Курской области ввели всеобщую изоляцию. Теперь дома должны оставаться не только граждане, входящие в группу риска (пожилые и имеющие хронические заболевания), но и все остальные. Нарушителей режима ждет штраф в размере 1000 рублей, но в ближайшее время меры будут ужесточены.

Выходить из дома можно только в случае экстренной необходимости, например, чтобы купить продукты, выгулять домашних питомцев, а также для получения экстренной медицинской помощи. Это не касается граждан, трудовая деятельность которых не приостановлена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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