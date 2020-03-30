2020-03-30T21:17:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Власти Курской области ввели режим самоизоляции в регионе до 12 апреля

До 12 апреля куряне будут находиться в режиме самоизоляции и покидать дома только в самом необходимом случае
Яна ШЕЛЕСТ
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Губернатор внес изменения в распоряжение «О введении режима повышенной готовности»Губернатор внес изменения в распоряжение «О введении режима повышенной готовности»Фото: Яна ШЕЛЕСТ
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Режим самоизоляции вводится в Курской области с 30 марта. Губернатор Курской области в связи с изменениями эпидемиологической обстановки в стране по распространению коронавирусной инфекции и в соответствии с поручениями Правительства РФ внес изменения в распоряжение «О введении режима повышенной готовности».

Согласно документу, жители региона обязаны соблюдать режим самоизоляции: покидать место проживания только в самом необходимом случае – для получения экстренной медицинской помощи, приобретения товаров первой необходимости, выгула домашних животных. Это не касается граждан, трудовая деятельность которых не приостановлена.

В общественных местах и общественном транспорте курянам необходимо соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра друг от друга (исключение - такси и услуги по перевозке пассажиров).

Вышеуказанные ограничения не распространяются в том числе на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов и работу других ведомств, направленных на защиту жизни и здоровья граждан.

Распоряжением приостановлено предоставление госуслуг в помещениях органов власти (в том числе в МФЦ), за исключением тех услуг, которые нельзя оказать в электронном виде; в этом случае потребуется предварительная запись.

Ранее в регионе был установлен до 12 апреля запрет на работу объектов розничной торговли, за исключением аптек, магазинов, реализующих продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости. Прекращена деятельность салонов красоты, соляриев, бань, фитнес-центров, бассейнов, ночных клубов, кинотеатров, детских игровых комнат и иных учреждений, в которых оказываются подобные услуги. Не работают также места общественного питания. Введен запрет на курение кальянов в общественных местах.

На время действия режима «повышенная готовность» на территории региона временно приостановлено оказание стоматологических услуг, за исключением экстренной или неотложной помощи.

Как «КП» сообщала ранее, в связи с угрозой коронавирусной инфекции школы региона переходят на дистанционное обучение. Ученики будут заниматься удаленно при помощи онлайн-платформ: «Учи.ру», «Фоксфорд», «Российская электронная школа».

ИСТОЧНИК KP.RU

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