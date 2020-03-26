Карантин в Курске по коронавирусу: разработаны методики дистанционного обучения для школьников

26 Март 2020 2020-03-26T15:42:05+03:00

Те, у кого нет выхода в интернет, должны поставить в известность классных руководителей Фото: Светлана ВОЛКОВА

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В связи с угрозой коронавирусной инфекции школы региона переходят на дистанционное обучение. Ученики будут заниматься удаленно при помощи онлайн-платформ: «Учи.ру», «Фоксфорд», «Российская электронная школа».

Сейчас идет подготовка к дистанционному онлайн-обучению: формируются занятия по предметам на каждый день. Планируется, что виртуальные уроки будут сокращены до 30 минут. В областном комитете образования и науки отметили, что домашние задания и оценки никто не отменяет; их может быть меньше, но они есть. Увидеть, как учитель оценил знания ученика, родители могут в электронном дневнике.

На время вынужденных каникул российские издательства открыли бесплатный доступ к базе электронных учебников. Все сделано в соответствии с инструкцией Министерства просвещения.

Однако в регионе есть семьи, у которых нет технической возможности для выхода в интернет. Об этой ситуации родители должны будут поставить в известность классных руководителей своих детей.

Для таких детей педагоги также разрабатывают методические рекомендации, они не останутся без заданий и без обучения.

Что касается семей, где двое и более детей, а компьютер один, то и такая ситуация будет решена: в школах разработают гибкие графики обучения.

- Обо всех существующих проблемах, связанных с дистанционным обучением, родители должны оповестить администрацию школы. Без внимания педагогов не останется ни один ребенок, - отметила председатель комитета образования и науки Курской области Наталья Пархоменко.

ИСТОЧНИК KP.RU