2020-04-02T12:41:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Курске, новости на 2 апреля 2020 года: новых случаев заражения пока не выявлено

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Курске на утро 2 апреля 2020 года
Светлана ВОЛКОВА
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Число находящихся под наблюдением растетЧисло находящихся под наблюдением растетФото: из открытых источников
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Новых случаев заражения инфекцией COVID-19 в регионе пока не выявлено. Их по прежнему три, сообщили в администрации региона. Медики оценивают состояние больных как удовлетворительное.

По последним данным в областной инфекционной больнице имени Н.А. Семашко на изоляции находится 41 пациент с ОРВИ и три человека, у которых лабораторно подтверждено заболевание коронавирусной инфекцией. Состояние пациентов удовлетворительное, все находятся под наблюдением врачей.

По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона нового типа коронавирусной инфекции в области под медицинским наблюдением находятся 511 человек, это прибывшие из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу и находящиеся теперь в изоляции. Карантин снят с 285 человек.

Напомним, для профилактики распространения коронавирусной инфекции, защиты здоровья и безопасности граждан с 1 апреля в Курской области временно приостановлено действие льготных социальных проездных.

Для передвижения по региону сотрудников, занятых на рабочих местах по служебной необходимости, в Курской области в ближайшее время введут в практику маршрутные листы. Их выдадут сотрудникам предприятий, компаний, фирм и организаций всех форм собственности по заявкам их руководителей, сообщили в администрации региона.

Для тех, кто хочет оставаться в спортивной форме, тренер по дзюдо спортшколы Курчатова мастер спорта Анатолий Клименко подготовил несколько упражнений.

Напомним, в Курской области зарегистрировано трое больных коронавирусной инфекцией. В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки глава региона Роман Старовойт ввел режим строгой самоизоляции.

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в Курской области в общественном транспорте усилены меры санитарной обработки. Все профилактические мероприятия проводятся в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, сообщили в администрации региона.

За процессом дезинфекции подвижного состава жители региона могут теперь наблюдать в режиме реального времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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