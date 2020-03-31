2020-03-31T16:14:49+03:00
Коронавирус Covid-19

В Курске приступили к дезинфекции

Обрабатываются остановки, пешеходные переходы и детские площадки
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Дезинфекция проводится с использованием хлорного раствораДезинфекция проводится с использованием хлорного раствора
Изменить размер текста:

В Курске приступили к санитарной обработке территорий. Задействованы порядка 100 человек и 96 единиц специального оборудования и пять единиц техники. В первую очередь обрабатывают остановки пассажирского транспорта, подземные и наземные пешеходные переходы, детские и спортивные площадки в парках и скверах.

Кроме того, управляющие компании дезинфицируют подъезды и лифты. Сотрудники спецавтобазы обрабатывают контейнерные площадки. Дезинфекция проводится с использованием хлорного раствора. Все сотрудники, задействованные в работах, обеспечены защитными костюмами, масками, очками, перчатками.

В Курской области зарегистрированы три первых случая заражения коронавирусом. У всех троих пациентов состояние удовлетворительное, они в Семашко. Круг общения этих пациентов определен, эти люди находятся под медицинским наблюдением.

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки с коронавирусом в Курской области ввели всеобщую изоляцию. Теперь дома должны оставаться не только граждане, входящие в группу риска (пожилые и имеющие хронические заболевания), но и все остальные.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Режим повышенной готовности в Курске из-за коронавируса: как выполняются предписания по дезинфекции
В Курске приступили к дезинфекции
Запрет на поездки на личном автомобиле в Курске: будет ли введен и для кого
Количество зараженных коронавирусом в Курске на 31 марта 2020 года: больные приехали из Москвы и заграницы
Роман Старовойт о первых случаях коронавируса в Курске: "Ввожу новые меры"
В Курской области зарегистрированы три первых случая заражения коронавирусом
Передвижение по Курску на машине в период самоизоляции: кому разрешены поездки и куда
Режим работы почты в Курске в период самоизоляции: как будут функционировать отделения связи
Курянина будут судить за сбыт поддельной купюры
Демонтированные в Курске светильники передали в районы
Курянку оштрафовали за жестокое обращение с сыном
Замгубернатора Курской области о коронавирусе: "Мы закрываем потребность в местах для размещения заболевших"
Режим самоизоляции в Курске из-за коронавируса: анализы троих курян проверяют на коронавирус в Москве
Причины выхода из квартиры в Курске во время самоизоляции: какие разрешены и что ждет нарушителей