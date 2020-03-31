В Курске приступили к дезинфекции

31 Март 2020 2020-03-31T16:14:49+03:00

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В Курске приступили к санитарной обработке территорий. Задействованы порядка 100 человек и 96 единиц специального оборудования и пять единиц техники. В первую очередь обрабатывают остановки пассажирского транспорта, подземные и наземные пешеходные переходы, детские и спортивные площадки в парках и скверах.

Кроме того, управляющие компании дезинфицируют подъезды и лифты. Сотрудники спецавтобазы обрабатывают контейнерные площадки. Дезинфекция проводится с использованием хлорного раствора. Все сотрудники, задействованные в работах, обеспечены защитными костюмами, масками, очками, перчатками.

В Курской области зарегистрированы три первых случая заражения коронавирусом. У всех троих пациентов состояние удовлетворительное, они в Семашко. Круг общения этих пациентов определен, эти люди находятся под медицинским наблюдением.

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки с коронавирусом в Курской области ввели всеобщую изоляцию. Теперь дома должны оставаться не только граждане, входящие в группу риска (пожилые и имеющие хронические заболевания), но и все остальные.

ИСТОЧНИК KP.RU