2020-03-27T17:01:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим повышенной готовности в Курске из-за коронавируса: закрываются магазины, парикмахерские и бани

Режим повышенной готовности в Курске из-за коронавируса
Яна ШЕЛЕСТ
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В дополнение к ранее установленным запретам с 28 марта по 12 апреля добавлено еще несколькоВ дополнение к ранее установленным запретам с 28 марта по 12 апреля добавлено еще несколькоФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Губернатор Курской области в связи с изменениями эпидемиологической обстановки в стране по распространению коронавирусной инфекции и в соответствии с поручениями Правительства РФ внес изменения в распоряжение «О введении режима повышенной готовности».

В дополнение к ранее установленным запретам с 28 марта по 12 апреля добавлено еще несколько. Так, не будут работать объекты розничной торговли, за исключением аптек, магазинов, реализующих продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости, а также корма для животных. Онлайн-магазины продолжат работу в прежнем режиме.

Прекращается деятельность салонов красоты, косметических, спа-салонов, массажных салонов, парикмахерских, соляриев, бань, саун, фитнес-центров, бассейнов и других учреждений, в которых оказываются подобные услуги.

В детских садах сформируют дежурные группы. Временно приостанавливается оказание стоматологических услуг, за исключением экстренной или неотложной помощи. Жителям рекомендуют с 28 марта по 12 апреля воздержаться от посещения религиозных объектов и парка Боева дача.

По состоянию на утро 27 марта, в Курской области больных коронавирусной инфекцией не зарегистрировано. Под медицинским наблюдением находятся 305 человек, это прибывшие из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу и находящиеся теперь в изоляции. С медицинского наблюдения снято 133 человека. В Семашко на обсервации находятся два человека с подозрением на контакт с больным новой инфекцией, а также 18 человек с ОРВИ, приехавшие из-за границы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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