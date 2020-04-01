2020-04-01T13:20:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Карантин в Курске из-за коронавируса: курянам разрешили оплатить коммунальные услуги позже

Посетить банки и почту можно будет после снятия карантина по коронавирусу
Ольга ДАНИЛОВА
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Курянам отсрочили платежи за коммуналку за мартКурянам отсрочили платежи за коммуналку за мартФото: Светлана ВОЛКОВА
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Ресурсоснабжающим и управляющим компаниям рекомендовано не применять штрафные санкции в случае несвоевременной оплаты жителями области квитанций за услуги ЖКХ и капитальный ремонт.

Отложить срок платежей прежде всего советуют людям, которые не умеют пользоваться электронными системами оплаты. Посетить банковские и почтовые отделения можно будет после снятия карантина.

Мартовские квитанции с начислениями за капитальный ремонт оплачиваются без взимания пени до 10 мая.

Запрет на использование личных автомобилей в Курской области пока не вводится. Также пока никто не запрещал поездки на такси. Общественный транспорт продолжает работать, при этом количество выходящих на рейс маршрутов сократилось почти в два раза. Въезд и выезд в Курск разрешен для всех видов транспорта.

Напоминаем, что в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки с коронавирусом в Курской области ввели всеобщую изоляцию. Теперь дома должны оставаться не только граждане, входящие в группу риска (пожилые и имеющие хронические заболевания), но и все остальные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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