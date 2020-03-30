Из-за коронавируса пассажирский транспорт Курска работает по расписанию выходного дня
В связи с коронавирусом в Курске сократили количество общественного транспорта. 30 марта на линию вышли 284 единицы автобусов и микроавтобусов, 27 троллейбусов и 30 трамваев, что составляет чуть более 50% от общего числа пассажирского транспорта.
Утром сотрудники администрации провели мониторинг его загруженности. Наибольшая наполняемость была отмечена в микрорайоне Северном и на проспекте Победы. В мэрии пообещали увеличить количество транспорта по самым востребованным маршрутам. Горожанам порекомендовали избегать переполненных автобусов и заранее выходить на остановки общественного транспорта.
Продолжается мониторинг санитарного состояния маршруток. Весь транспорт проходит дезинфекцию в утренние часы перед выходом на линию и по возвращении на базы. В ближайшее время в ПАТП на мойках будут установлены камеры видеонаблюдения, что позволит контролировать обработку транспортных средств в режиме реального времени.
ИСТОЧНИК KP.RU