2020-04-01T15:58:46+03:00
Общество

В общественном транспорте Курска усилили санобработку

За процессом дезинфекции можно наблюдать онлайн
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Камеры видеонаблюдения установлены по шести адресамКамеры видеонаблюдения установлены по шести адресамФото: Яна ШЕЛЕСТ
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В общественном транспорте Курска усилили меры санитарной обработки. За процессом дезинфекции подвижного состава могут наблюдать в режиме реального времени.

Камеры видеонаблюдения установлены по следующим адресам:

улица Кавказская, 41;

улица 2-я Агрегатная , 4А;

улица 50 лет Октября, 173;

улица 50 лет Октября, 171;

улица Малиновая, 101;

улица 4-я Первомайская, 3а.

Для просмотра мероприятий по дезинфекции необходимо скачать бесплатное приложение VideoCam KTK, которое доступно на платформах IOS, Android иWindows.

Для удобства можно перейти по ссылкам, указанным ниже:

Google Play —https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.r46

App Store — https://apps.apple.com/ru/app/videocams-ktk/id1435170

Windows — http://iptv.r46.ru/download/videocam_setup.exe

Как сообщалось ранее, в Курске проводится и санитарная обработке территорий. Задействованы порядка 100 человек и 96 единиц специального оборудования и пять единиц техники. В первую очередь обрабатывают остановки пассажирского транспорта, подземные и наземные пешеходные переходы, детские и спортивные площадки в парках и скверах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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