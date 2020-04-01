В общественном транспорте Курска усилили санобработку
В общественном транспорте Курска усилили меры санитарной обработки. За процессом дезинфекции подвижного состава могут наблюдать в режиме реального времени.
Камеры видеонаблюдения установлены по следующим адресам:
улица Кавказская, 41;
улица 2-я Агрегатная , 4А;
улица 50 лет Октября, 173;
улица 50 лет Октября, 171;
улица Малиновая, 101;
улица 4-я Первомайская, 3а.
Для просмотра мероприятий по дезинфекции необходимо скачать бесплатное приложение VideoCam KTK, которое доступно на платформах IOS, Android иWindows.
Для удобства можно перейти по ссылкам, указанным ниже:
Google Play —https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.r46
App Store — https://apps.apple.com/ru/app/videocams-ktk/id1435170
Windows — http://iptv.r46.ru/download/videocam_setup.exe
Как сообщалось ранее, в Курске проводится и санитарная обработке территорий. Задействованы порядка 100 человек и 96 единиц специального оборудования и пять единиц техники. В первую очередь обрабатывают остановки пассажирского транспорта, подземные и наземные пешеходные переходы, детские и спортивные площадки в парках и скверах.
ИСТОЧНИК KP.RU