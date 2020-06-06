2020-06-05T22:23:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Курске, последние новости на 6 июня 2020 года: перечислено более 1,7 млрд рублей на детей до 16 лет

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Курске на 6 июня 2020 года
Яна ШЕЛЕСТ
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Выплату получили более 133 тысяч детейВыплату получили более 133 тысяч детейФото: Из архива "КП"
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В общей сложности отделением ПФР по Указам Президента РФ, в связи со сложившейся эпидобстановкой, курским семьям с детьми в качестве поддержки выплачено более 1,7 млрд рублей. Выплату получили более 133 тысяч детей в возрасте от 3 до 16 лет размере 10 тысяч рублей.

По данным оперативного штаба на 7:30 5 июня, в Курской области всего зарегистрировано 3357 (+85) подтвержденных случая заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Число умерших из-за коронавируса в Курске на 5 июня 2020 года составило 16 человек. В том числе за последние сутки скончалась женщина 46-и лет, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

В связи с эпидемиологической ситуацией в подразделениях УФНС России с 30 марта прием был приостановлен. Налоговые инспекции начнут обслуживать курян и возобновят личный прием с 15 июня, но по предварительной записи.

Прием заявлений от абитуриентов в вузы и ссузы в 2020 году будет проходить дистанционно. Те, у кого не будет такой возможности, смогут в индивидуальном порядке передать свои документы секретарям приемных комиссий с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

В Курской области начинается поэтапное снятие ограничений с деятельности стоматологических клиник. Оказывать плановую терапевтическую стоматологическую помощь в государственных поликлиниках региона начнут поэтапно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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