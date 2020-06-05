Число умерших из-за коронавируса в Курске на 5 июня 2020 года составило 16 человек
Число умерших из-за коронавируса в Курске на 5 июня 2020 года составило 16 человек.
В том числе за последние сутки скончалась женщина 46-и лет, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.
По данным оперативного штаба на 7:30 5 июня, в Курской области всего зарегистрировано 3357 (+85) подтвержденных случая заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.
Из них под медицинским наблюдением 1670 пациентов: 137 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 73 – на лечении в городском клиническом родильном доме; 92 – в Курской городской больнице №6; 24 – на лечении в Курской городской больнице скорой медицинской помощи; 6 – на лечении в Железногорской городской больнице № 1, 1338 – находятся в домашних условиях, осуществляется необходимое медицинское наблюдение.
ИСТОЧНИК KP.RU