2020-06-05T09:45:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в Курске на 5 июня 2020 года составило 16 человек

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Курске на 5 июня 2020 года
Ольга ДАНИЛОВА
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За последние сутки от коронавируса умерла женщинаЗа последние сутки от коронавируса умерла женщинаФото: Из архива КП.
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Число умерших из-за коронавируса в Курске на 5 июня 2020 года составило 16 человек.

В том числе за последние сутки скончалась женщина 46-и лет, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

По данным оперативного штаба на 7:30 5 июня, в Курской области всего зарегистрировано 3357 (+85) подтвержденных случая заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из них под медицинским наблюдением 1670 пациентов: 137 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 73 – на лечении в городском клиническом родильном доме; 92 – в Курской городской больнице №6; 24 – на лечении в Курской городской больнице скорой медицинской помощи; 6 – на лечении в Железногорской городской больнице № 1, 1338 – находятся в домашних условиях, осуществляется необходимое медицинское наблюдение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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