Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: открываются две стоматологические клиники
В Курской области начинается поэтапное снятие ограничений с деятельности стоматологических клиник. Оказывать плановую терапевтическую стоматологическую помощь в государственных поликлиниках региона начнут поэтапно.
На первом этапе с 8 июня откроются два медучреждения в Курске. Граждане с детьми смогут обращаться в детскую поликлинику № 8 города Курска (просп. Энтузиастов, 18), взрослые – в областную стоматологическую поликлинику (ул. Садовая, 42а).
Прием пациентов будет осуществляться с соблюдением противоэпидемических мероприятий строго по предварительной записи. Телефоны, порядок записи и предоставления помощи указаны на сайтах поликлиник.
На входе в поликлиники пациентам будут измерять температуру тела. В холлах учреждений и кабинетах уже дополнительно установили оборудование для обеззараживания воздуха, диспенсеры для антисептической обработки рук. Посетители должны соблюдать масочно-перчаточный режим, придерживаться социальной дистанции.
Все сотрудники данных клиник протестированы на COVID-19, в последующем они будут сдавать анализы еженедельно. Дальнейшие решения по снятию ограничений, в том числе связанных с работой частных стоматологий, будут приниматься в зависимости от эпидемиологической ситуации и рекомендаций Главного государственного врача Курской области.
ИСТОЧНИК KP.RU