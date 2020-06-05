Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: налоговые возобновили прием

5 Июнь 2020 2020-06-05T13:22:23+03:00

Прием будет по предварительной записи Фото: Из архива КП.

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В связи с эпидемиологической ситуацией в подразделениях УФНС России с 30 марта прием был приостановлен. Налоговые инспекции начнут обслуживать курян и возобновят личный прием с 15 июня, но по предварительной записи.

Выбрать удобную дату и время можно с помощью сервиса «Онлайн-запись на прием в инспекцию» или через Единый Контакт-центр ФНС России по номеру телефона: 8-800-222-22-22.

Практически любую услугу можно получить онлайн; более 50 онлайн-сервисов доступны на сайте nalog.ru и в мобильных приложениях.

ИСТОЧНИК KP.RU